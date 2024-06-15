Сын Месси назвал самый красивый гол в карьере отца

Сын Лионеля Месси Тьяго рассказал, какой гол он считает лучшим в карьере отца.

"Самый красивый гол моего папы – головой в ворота Манчестер Юнайтед в финале Лиги чемпионов", – сказал Тьяго в интервью Marca.

Напомним, Лионель забил на 70-й минуте игры с Манчестер Юнайтед в финале ЛЧ 2009 года гол после удара головой. Этот мяч помог каталонцам выиграть со счетом 2:0.

Ранее Месси высказался о возможном завершении карьеры.

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