Месси высказался о возможном завершении карьеры

Аргентинец сразу откинул возможность стать у руля одного из клубов во время "пенсии".

Нападающий Интер Майами Лионель Месси рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.

"Я не готов уйти из футбола. Я делал это всю свою жизнь, я люблю играть в мяч. Я наслаждаюсь тренировками, повседневными делами и матчами.

Я всегда говорил, что не вижу себя тренером. Мне бы не хотелось им быть. Но в футболе и жизни столько поворотов, что никогда не угадаешь. Я все еще считаю это маловероятным".

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"Но да, хотелось бы будущее, связанное с футболом, потому что это моя жизнь, мне это очень нравится", – сказал Месси в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету 36-летнего аргентинца 12 голов и 14 ассистов в 12 матчах МЛС.

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