Месси рассказал, сыграет ли он на Олимпиаде в Париже

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о возможном участии в Олимпиаде-2024.

"Я обсуждал это с Маскерано, и мы друг друга поняли. Было бы трудно, потому что сейчас начнется Кубок Америки. Это было бы 2-3 месяца вне клуба. Кроме того, я не в том возрасте, чтобы участвовать во всем.

Мне нужно осторожно выбирать. Сыграть на двух турнирах подряд – перебор".

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"Мне очень повезло сыграть на Олимпийских играх и выиграть их. Это был замечательный опыт, который я никогда не забуду. Потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это.

Надеюсь, что ребята, которым предстоит пройти это, получат такое же удовольствие, как и я, потому что это нечто особенное. Олимпийские игры – особенные, они отличаются от всего остального", – сказал аргентинец в интервью ESPN.

Напомним, Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

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