Месси назвал, какой клуб станет последним в его карьере

Аргентинский нападающий Лионель Месси дал интервью изданию ESPN, где высказался о своем будущем.

По словам Лео, можно не ожидать, что он поиграет в своей клубной карьере на Родине, так как Интер Майами станет его последней командой.

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"Интер Майами будет моим последним клубом, да. По состоянию на сегодня, я думаю, что он будет моим последним.

Я люблю играть в футбол, я наслаждаюсь всем гораздо больше, потому что осознаю, что с каждым разом этого становится все меньше и меньше", - сказал Месси.

В текущем сезоне футболист провел 15 матчей, забив 14 голов и отдав 11 ассистов.

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