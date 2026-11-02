Ярмоленко побил рекорд результативности УПЛ
37-летний футболист забил свой 125-й гол.
Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко - новый обладатель рекорда результативности в УПЛ.
В матче 11-го тура против Кривбасса 37-летний нападающий забил гол с пенальти, который стал для него 125-м в чемпионате.
Таким образом Ярмоленко побил рекорд Максима Шацких и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ.
Интересно, что в конце первого тайма футболист еще и умудрился получить красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины
- Андрей Ярмоленко — 125 голов
- Максим Шацких — 124
- Сергей Ребров — 123
- Евгений Селезнев — 117
- Андрей Воробей — 105
- Жуниор Мораес — 103
- Александр Гладкий — 99
- Александр Гайдаш — 95
- Марко Девич — 90
- Сергей Мизин — 90
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!