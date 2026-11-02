Ярмоленко побил рекорд результативности УПЛ

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко - новый обладатель рекорда результативности в УПЛ.

В матче 11-го тура против Кривбасса 37-летний нападающий забил гол с пенальти, который стал для него 125-м в чемпионате.

Таким образом Ярмоленко побил рекорд Максима Шацких и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Интересно, что в конце первого тайма футболист еще и умудрился получить красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины

Андрей Ярмоленко — 125 голов Максим Шацких — 124 Сергей Ребров — 123 Евгений Селезнев — 117 Андрей Воробей — 105 Жуниор Мораес — 103 Александр Гладкий — 99 Александр Гайдаш — 95 Марко Девич — 90 Сергей Мизин — 90

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