iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко побил рекорд результативности УПЛ

37-летний футболист забил свой 125-й гол.
Сегодня, 14:30       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua
Андрей Ярмоленко / fcdynamo.kiev.ua

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко - новый обладатель рекорда результативности в УПЛ.

В матче 11-го тура против Кривбасса 37-летний нападающий забил гол с пенальти, который стал для него 125-м в чемпионате.

Таким образом Ярмоленко побил рекорд Максима Шацких и стал лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Интересно, что в конце первого тайма футболист еще и умудрился получить красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Украины

  1. Андрей Ярмоленко — 125 голов
  2. Максим Шацких — 124
  3. Сергей Ребров — 123
  4. Евгений Селезнев — 117
  5. Андрей Воробей — 105
  6. Жуниор Мораес — 103
  7. Александр Гладкий — 99
  8. Александр Гайдаш — 95
  9. Марко Девич — 90
  10. Сергей Мизин — 90

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты примут Кудривку УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты примут Кудривку
Заря одержала минимальную победу над Эпицентром Заря одержала минимальную победу над Эпицентром
Динамо с историческим голом Ярмоленко одолело Кривбасс Динамо с историческим голом Ярмоленко одолело Кривбасс
Официальный спонсор ЧМ-2027 по хоккею будет бойкотировать матчи сборной росии Официальный спонсор ЧМ-2027 по хоккею будет бойкотировать матчи сборной росии

Видео

НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву
НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс примет Динамо и другие завершающие матчи туров
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты примут Кудривку
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Украина17:45
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты примут Кудривку
Украина17:21
Заря одержала минимальную победу над Эпицентром
Украина16:35
Динамо с историческим голом Ярмоленко одолело Кривбасс
Украина14:30
Ярмоленко побил рекорд результативности УПЛ
Европа и мир13:05
Официальный спонсор ЧМ-2027 по хоккею будет бойкотировать матчи сборной росии
Олимпийские виды11:59
Украина выборола первое в истории золото по дзюдо на юношеских Олимпийских играх
НХЛ11:25
НХЛ: Каролина разгромила Виннипег, Анахайм разбил Оттаву
НБА10:45
НБА: 45 очков Дончича принесли Лейкерс победу над Торонто
Формула 110:00
"Люди в нем сомневались": Вольфф прокомментировал чемпионство Антонелли
Украина09:45
Кривбасс — Динамо: как букмекеры оценивают шансы команд?
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK