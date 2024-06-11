iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду установил мировой рекорд по сыгранным матчам

Португалец провел свою 1226-ю игру в карьере.
11 июня, 23:19
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд.

В матче против Ирландии он сыграл свою 1226-ю игру на топ-уровне, обойдя бывшего вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени.

Читай также: Роналду поздравил своих близнецов с днем рождения, показав, как они выросли

Роналду провел 698 матчей в национальных чемпионатах, 101 – в кубках и Суперкубках, 220 – в международных клубных турнирах и 207 – за сборную Португалии.

В уже минувшем сезоне на счету 39-летнего нападающего 35 голов и 11 ассистов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии

Статьи по теме

Билеты на открытую тренировку Роналду перепродают за бешеные деньги Билеты на открытую тренировку Роналду перепродают за бешеные деньги
Голкипер Ювентуса может стать одноклубником Роналду Голкипер Ювентуса может стать одноклубником Роналду
Африканцы Роналду и Педри и немец из Узбекистана: откуда родом участники Евро-2024 Африканцы Роналду и Педри и немец из Узбекистана: откуда родом участники Евро-2024
Караоке и броски в кольцо от Роналду: Джорджина показала, как прошел день рождения детей Караоке и броски в кольцо от Роналду: Джорджина показала, как прошел день рождения детей
Помочь журналистам

Видео

Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Украина11:23
Бущан - лучший голкипер УПЛ сезона-2023/24
Европа10:56
Тен Хаг выставил три условия для продления контракта с Манчестер Юнайтед
Европа10:31
Мората готов покинуть Атлетико на фоне интереса клуба к Довбику
Легкая атлетика09:58
Украина заняла место в ТОП-15 медального зачета чемпионата Европы по легкой атлетике
Европа09:30
Новый тренер Ливерпуля зарядился энергией на Ибице перед работой в АПЛ
Футбол09:08
Клуб Кривцова и Месси хочет пригласить многократного победителя Лиги чемпионов
Формула 108:39
МакЛарен собирается стабильно бороться за победы за счет будущих обновлений
Европа08:14
Бавария договорилась о трансфере японского центрбека Штутгарта
Евро-202408:00
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
НБА07:50
Финал НБА: Бостон без Порзингиса третий раз обыграл Даллас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK