Роналду установил мировой рекорд по сыгранным матчам

Португалец провел свою 1226-ю игру в карьере.

Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд.

В матче против Ирландии он сыграл свою 1226-ю игру на топ-уровне, обойдя бывшего вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени.

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Роналду провел 698 матчей в национальных чемпионатах, 101 – в кубках и Суперкубках, 220 – в международных клубных турнирах и 207 – за сборную Португалии.

В уже минувшем сезоне на счету 39-летнего нападающего 35 голов и 11 ассистов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии.

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