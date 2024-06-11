Роналду установил мировой рекорд по сыгранным матчам
Португалец провел свою 1226-ю игру в карьере.
Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд.
В матче против Ирландии он сыграл свою 1226-ю игру на топ-уровне, обойдя бывшего вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени.
Читай также: Роналду поздравил своих близнецов с днем рождения, показав, как они выросли
Роналду провел 698 матчей в национальных чемпионатах, 101 – в кубках и Суперкубках, 220 – в международных клубных турнирах и 207 – за сборную Португалии.
В уже минувшем сезоне на счету 39-летнего нападающего 35 голов и 11 ассистов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!