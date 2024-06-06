Роналду поздравил своих близнецов с днем рождения, показав, как они выросли
Португалец поделился милым фото в своих соцсетях.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил своих детей-двойняшек Еву и Матео с днем рождения. В среду, 5 июня, им исполнилось семь лет.
Футболист Ан-Насра опубликовал пост в Instagram вместе с близнецами.
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"С днем рождения, мои любимые Ева и Матео! Отец вас очень любит", - написал Роналду.
Ранее возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха.
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