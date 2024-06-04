Возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха

Джорджина Родригес показала себя в разных купальниках.

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду отправился на отдых вместе с семьей.

Возлюбленная футболиста Джорджина Родригес опубликовала несколько фотографий в Instagram, показав себя в откровенном образе.

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Девушка одела розовый купальник, а также комбинированный.

Ранее Ванда Нара примерила на себя роль геймера в обнаженной фотосессии.

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