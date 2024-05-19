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Джорджина опубликовала совместное фото с Роналду в постели

Известная пара дома проводит свой выходной.
Вчера, 22:50
Джорджина и Роналду / Instagram
Джорджина и Роналду / Instagram

Возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовала новое фото в соцсетях.

Джорджина Родригес сделала селфи в кровати вместе с португальцем и их совместной дочерью Беллой Эсмеральдой.

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"Воскресенье", - подписала фото латиноамериканская модель.

Источник: instagram.com/georginagio

Напомним, Криштиану и Джорджина, Беллы Эсмеральды, воспитывают близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и Роналду-младшего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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