Джорджина опубликовала совместное фото с Роналду в постели
Известная пара дома проводит свой выходной.
Возлюбленная форварда Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовала новое фото в соцсетях.
Джорджина Родригес сделала селфи в кровати вместе с португальцем и их совместной дочерью Беллой Эсмеральдой.
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"Воскресенье", - подписала фото латиноамериканская модель.
Напомним, Криштиану и Джорджина, Беллы Эсмеральды, воспитывают близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и Роналду-младшего.
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