Роналду появился на бое Усик - Фьюри в часах за 1,5 млн долларов

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду посетил триумфальный поединок Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Португалец появился в эффектном белом наряде, однако не только он привлек внимание публики. На руке у футболиста виднелись крайне необычные часы.

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По подсчетам некоторых иностранных СМИ, одежда Роналду стоит чуть более четырех тысяч долларов, в то время как аксессуар оценивается в 1,5 миллиона долларов.

Часы от бренда Franck Muller, которые вышли в ограниченном количестве, украшены 424 сияющими белыми бриллиантами.

Напомним, зарплата Криштиану в Ан-Насре составляет 200 миллионов долларов в год.

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