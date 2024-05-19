В компании Джошуа и шейха: Роналду прибыл на бой Усик - Фьюри

Португалец собрал вокруг себя много внимания.

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду появился на арене, на которой состоится поединок между Тайсоном Фьюри и Александра Усика за звание абсолютного чемпиона.

Португалец попал в объективы камер во время того, как шел на свое место. Соседями звездного футболиста стали бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа и наследный принц Саудовской Аравии.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится в ночь на воскресенье, 19 мая, примерно в 01:00 по Киеву.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя за абсолютное чемпионство.

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