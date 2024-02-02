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Александр Усик - Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя 17.02.2024

Смотри текстовую онлайн-трансляцию и следи за событиями этого противостояния на ISPORT.ua. Александр Усик и Тайсон Фьюри встретятся в поединке в рамках супертяжелого веса.
Сегодня, 16:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / skysports.com
Тайсон Фьюри и Александр Усик / skysports.com

В субботу, 17 февраля, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В ринге сойдутся обладатель титулов WBА, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring Александр Усик и чемпион мира по версии WBС Тайсон Фьюри.

Впервые с 1999 года "королевский дивизион" получит абсолютного чемпиона мира. Последним таким был Леннокс Льюис, однако на его счету было три пояса, сейчас - четыре.

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Смотреть текстовую онлайн-трансляцию боя Усик - Фьюри

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 17 февраля и начнется ориентировано около 23:30 по киевскому времени.

Официальным транслятором мегафайта по всему миру будет спортивный стриминговый сервис DAZN. В Украине также будет доступна трансляция на этой платформе в режиме PPV (Pay-per-view).

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В своем последнем поединке украинский боксер сошелся с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Усик сумел победить нокаутера техническим нокаутом в восьмо раунде.

Обладатель пояса WBC провел выставочный бой в Саудовской Аравии против Фрэнсиса Нганну. Звезда UFC, который перебрался в бокс, оказал достойное сопротивление и даже отправлял "Цыганского короля" в нокдаун. Несмотря на это, победу раздельным решением судей одержал Фьюри.

В контракте боксеров, которые они заключили с представителем Саудовской Аравии, прописан матч-реванш. Так что Усик и Фьюри в будущем вполне могут вновь оказаться в ринге.

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