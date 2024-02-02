Александр Усик - Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя 17.02.2024
В субботу, 17 февраля, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
В ринге сойдутся обладатель титулов WBА, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring Александр Усик и чемпион мира по версии WBС Тайсон Фьюри.
Впервые с 1999 года "королевский дивизион" получит абсолютного чемпиона мира. Последним таким был Леннокс Льюис, однако на его счету было три пояса, сейчас - четыре.
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Смотреть текстовую онлайн-трансляцию боя Усик - Фьюри
На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 17 февраля и начнется ориентировано около 23:30 по киевскому времени.
Официальным транслятором мегафайта по всему миру будет спортивный стриминговый сервис DAZN. В Украине также будет доступна трансляция на этой платформе в режиме PPV (Pay-per-view).
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В своем последнем поединке украинский боксер сошелся с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Усик сумел победить нокаутера техническим нокаутом в восьмо раунде.
Обладатель пояса WBC провел выставочный бой в Саудовской Аравии против Фрэнсиса Нганну. Звезда UFC, который перебрался в бокс, оказал достойное сопротивление и даже отправлял "Цыганского короля" в нокдаун. Несмотря на это, победу раздельным решением судей одержал Фьюри.
В контракте боксеров, которые они заключили с представителем Саудовской Аравии, прописан матч-реванш. Так что Усик и Фьюри в будущем вполне могут вновь оказаться в ринге.
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