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Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой 29.04.2023

Прогноз на бой Усик - Фьюри. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.
Сегодня, 12:15
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Боксеры проведут титульный бой, на кону которого будут стоять четыре пояса. Усик и Фьюри будут первыми спортсменами, которые сразятся за четыре основных пояса дивизиона.

Украинский боксер провел лишь четыре поединка в супертяжелом весе, что говорит о его умении и мастерстве. Фьюри же одолел многих звезд и топовых боксеров, чтобы сразиться за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

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Коэффициент и ставки на бой Усик - Фьюри

Александр Усик выступает андердогом титульного боя, однако ему уже не впервой быть аутсайдером. Тайсон Фьюри же имеют солидное преимущество по оценкам аналитиков. Букмекеры предпочитают, что британец одержит победу.

Несмотря на то, что украинец имеет в своем наличие три основных пояса, а британец - один, Фьюри - фаворит на победу.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Фьюри:

  • Победа Усика: 2.45
  • Ничья: 23.00
  • Победа Фьюри: 1.57

Согласно коэффициентам, ожидается, что украинец сможет оказать сопротивление, однако для победы может этого не хватить.

Статистика боев Усик - Фьюри

Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Усик - Фьюри
20 победы 33
13 нокаутом 24
0 ничьи 1
0 Поражения 0

Ожидается, что титульный бой Усика и Фьюри пройдет 29 апреля в столице Англии - Лондон. Поединок будет организован на легендарной арене - Уэмбли.

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