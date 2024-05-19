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Усик - Фьюри: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей. Лучшие моменты боя Александр Усик - Тайсон Фьюри.
Сегодня, 08:55
Усик победил Фьюри / Getty Images
Усик победил Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одолел обладателя титула WBС Тайсона Фьюри и стал абсолютом дивизиона, объединив все пояса.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 19 мая, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив боксерское шоу из серии Riyadh Season.

В поединке был зафиксирован нокдаун для британского боксера в девятом раунде, а итоговую победу раздельным решением судей одержал украинец. Счет - 115:112, 114:113, 113:114.

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Благодаря этому успеху Усик стал первым в истории абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, который владеет четырьмя основными поясами.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Усик - Фьюри:

Ранее были обнародованы судейские записки в бою Усик - Фьюри.

Источник: MEGOGO

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