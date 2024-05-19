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Усик одолел Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

Украинец победил раздельным решением судей, создав настоящую историю.
Сегодня, 02:40
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

В ночь на воскресенье, 19 мая, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В поединке за престижный титул сошлись чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Украинец вновь порадовал фанатов нарядом, в котором он вышел в ринг. В этот раз Александр нарядился в гетьмана. А вот его соперник разочаровал. По какой-то причине Фьюри решил ничего не выдумывать и выйти как на обычный бой.

Сначала могло показаться, что первый раунд традиционно пройдет в качестве разведки. Но в какой-то момент оба боксера активизировались и провели неплохие комбинации.

Фьюри, к слову, сразу же отметился своими актерскими способностями, пытаясь разозлить Александра, который, стоит отметить, не стал жертвой провокаций. Вместо этого он отвечал точными ударами.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

В третьем раунде Фьюри начал пользоваться клинчами, но и здесь Усик находил путь через защиту британца.

К четвертому раунду тактика "Цыганского короля" не изменилась: убегать от соперника, ловить на подходе и ... постоянно улыбаться. Казалось, что он не воспринимает Усика всерьез.

Источник: Getty Images

В пятом раунде Фьюри стал более активным, постоянно выцеливая корпус Александра. И у него это получалось - к сожалению, в этот момент украинцу было действительно трудно.

Но дальше стало даже хуже. Усик "поймал" два апперкота, после чего Фьюри добавил несколько джебов. Александр выглядел тяжело, в его перемещениях не было привычной легкости.

Источник: Getty Images

Раунд под номером семь прошел более ровно. Тайсон снова нанес апперкот, но и Александр передал ему "привет". Под конец раунда он пошел в атаку и неплохо зарядил британцу.

В середине восьмого раунда Фьюри хорошо получил по лицу, пропустив два сильных удара. Почувствовав опасность, Тайсон пошел в клинч. Александр же, почувствовав кровь соперника, ринулся атаковать еще больше. В итоге после гонга лицо Фьюри было в крови из-за разбитого носа.

Девятый раунд получился очень классный в исполнении Усика. Он продолжил наносить увечья оппоненту, после чего Фьюри поплыл: Александр наносил удар за ударом, ноги британца ушли в пляс - в поединке был зафиксирован первый нокдаун. Жаль, но судья, канаты и гонг спасли Тайсона.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Фьюри пытался убежать от Усика, но украинец не отпускал соперника, зажимая его у канатов. Теперь уже у Александра появилась возможность немного потанцевать. Причем буквально.

От былой активности Фьюри не осталось и следа. Не зря ему в углу сказали продержаться шесть минут.

Александр в свою очередь шел зарабатывать очки и победу - как же таким не воспользоваться, если соперник позволяет?

Источник: Getty Images

Финальный раунд начался с... да, снова клинч от британца. Но совсем скоро Усик провел свою атаку. За минуту до конца украинец нанес правый хук, после чего он снова попал, зажав соперника в углу. Поединок завершился в клинче.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Судьбу поединка и исторического события решали судьи, от которых можно было ожидать все, что угодно.

И в итоге раздельным решением судей (115:112, 114:113, 113:114) победил и абсолютным чемпионом мира стал Александр Усик.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех боев карда прошедшего вечера бокса в Саудовской Аравии.

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