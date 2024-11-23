Барселона в меньшинстве упустила победу над Сельтой

Аутсайдер дважды за три минуты забил в конце поединка.

В рамках 14-го тура Ла Лиги Барселона на выезде встретилась с Сельтой.

Довольно неожиданно галисийцы часто «огрызались» в течение первого тайма и имели неплохие моменты, в частности, хороший шанс в начале матча упустил Яго Аспас.

Впрочем, счет открыла именно Барса. Автором гола стал Рафинья после ассиста Жюля Кунде.

Во второй 45-минутке каталонцы в начале действовали лучше и удвоили свое преимущество усилиями Роберта Левандовски.

Казалось, что при такой конфигурации гостям ничего не помешает выиграть, но позже Марк Касадо оставил свою команду в меньшинстве.

После этого Сельта начала действовать еще более активно в атаке, чем это было в первом тайме. Сначала забил Борха Иглесиас, но его гол все же был отменен.

Почти сразу подопечные Карлеса Хиральдеса, впрочем, забили «чистый гол», а через три минуты после этого еще и сравняли счет.

На 90+1-ой минуте после прострела с фланга Сельта могла вырывать победу, однако, мяч после удара Борхи Иглесиаса пяткой пробил в руки Иньяки Пеньи.

Сельта - Барселона 2:2

Голы: Гонсалес, 84, Альварес, 86 - Рафинья, 15, Левандовски, 64

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