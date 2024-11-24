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Захожий сенсационно потерпел первое поражение в карьере и потерял титул EBU

До этого непобежденный украинский супертяжеловес уступил косовскому претенденту единогласным решением.
Сегодня, 00:58
Захожий неожиданно проиграл / Getty Images
Захожий неожиданно проиграл / Getty Images

Чемпион Европы по версии EBU в супертяжелом весе украинец Александр Захожий (19-1, 15 КО) потерпел сенсационное поражение в бою с претендентом из Косово Лабинотом Джоджаем (20-0-1, 16 КО).

Поединок состоялся на Olympiastuetzpunkt в немецком Гейдельберге, а соперник украинского боксера стал поздней заменой еще одному уроженцу Косово, представляющему Швейцарию, Арнольду Джерджяю (38-3, 27 КО).

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Во втором раунде противостояния украинскому супертяжеловесу удалось хорошо поймать оппонента левым хуком и отправить в нокдаун. Тем не менее косовар поднялся и смог продолжить бой.

Источник: Getty Images

Захожий много пропускал и в десятой трехминутке уже сам оказался на настиле ринга.

Источник: Getty Images

Соперники прошли всю дистанцию поединка, по итогам которого победа единогласным решением судей досталась претенденту со счетом 116-110, 115-111, 116-110.

Для Захожего это поражение стало первым в профессиональной карьере, а Джоджай отобрал у украинца титул чемпиона EBU.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: EBU Александр Захожий

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