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Непобежденный украинец, помогавший Нганну, оценил его готовность к бою с Фьюри

Александр Захожий рассказал о тренировках камерунца.
Сегодня, 15:10
Захожий и Нганну / instagram.com/zakhozhiy_alexandr
Захожий и Нганну / instagram.com/zakhozhiy_alexandr

Украинский супертяжеловес Александр Захожий, помогавший экс-чемпиону UFC Фрэнсису Нганну готовиться к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, рассказал о пребывании в его тренировочном лагере.

По словам украинца, ему было интересно поспарринговать с камерунским бойцом, но особо он не удивил.

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"Давайте не будем забывать, что Нганну является чемпионом UFC. Он очень мощный парень. Тяжело ему или нет? Я считаю, что нет, потому что он стоит по 10-12 раундов в спаррингах и нормально себя чувствует. Удар есть. Возможно, какие-то качества в скорости или в движении, это у него немножко трудно дается. Но в супертяжелом весе больше нужно, чтобы плюха была.

Сказать, чтобы он меня очень удивил, то нет. Я был на спаррингах у пяти олимпийских чемпионов, чемпионов мира, поэтому сравнить с ними мне очень трудно. Мне было интересно с той стороны, что он чемпион UFC, очень мощный. Я знал, что у него очень хороший удар, и мне было интересно с ним поспарринговать", - сказал Захожий в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее сообщалось, что Фьюри и Нганну устроили огненную битву взглядов перед поединком.

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