Фьюри - Нганну: видео огненной битвы взглядов

Бойцы выйдут в ринг в столице Саудовской Аравии.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну проведут поединок в Саудовской Аравии.

Незадолго до боя бойцы встретились, чтобы провести битву взглядов.

The BADDEST finally face off 😤@Tyson_Fury and @francis_ngannou are locked in.#BattleOfTheBaddest | Saturday | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/zQjnTAR5ed — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 26, 2023

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Бой пройдет 28 октября.

Ранее стало известно, когда Фьюри проведет обязательную защиту титула WBC.

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