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Фьюри - Нганну: видео огненной битвы взглядов

Бойцы выйдут в ринг в столице Саудовской Аравии.
Вчера, 23:00
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну / Getty Images
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну / Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну проведут поединок в Саудовской Аравии.

Незадолго до боя бойцы встретились, чтобы провести битву взглядов.

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Бой пройдет 28 октября. 

Ранее стало известно, когда Фьюри проведет обязательную защиту титула WBC.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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