Реал договорился с игроком Баварии о переходе на правах свободного агента
Альфонсо Дэвис станет футболистом мадридцев.
Защитник Баварии Альфонсо Дэвис определился со своим будущим.
Как сообщает издание AS, между канадцем и мадридским Реалом существует договоренность о том, что он станет игроком «сливочных».
Произойти это должно не этим летом, а следующим, когда Дэвис станет свободным агетном и сможет перейти в стан мадридцев бесплатно.
Альфонсо не продлит соглашение с Баварией, поскольку, мюнхенцы не могут предложить ему нужные финансовые условия.
В прошлом сезоне Альфонсо Дэвис провел за Баварию 42 поединка, забив три гола и отдав шесть голевых передач.
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