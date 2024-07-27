Реал договорился с игроком Баварии о переходе на правах свободного агента

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис определился со своим будущим.

Как сообщает издание AS, между канадцем и мадридским Реалом существует договоренность о том, что он станет игроком «сливочных».

Произойти это должно не этим летом, а следующим, когда Дэвис станет свободным агетном и сможет перейти в стан мадридцев бесплатно.

Альфонсо не продлит соглашение с Баварией, поскольку, мюнхенцы не могут предложить ему нужные финансовые условия.

В прошлом сезоне Альфонсо Дэвис провел за Баварию 42 поединка, забив три гола и отдав шесть голевых передач.

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