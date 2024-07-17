"Нужны лишь мелкие коррективы": Менеджер заявил, что Фьюри не считает противостояние с Усиком сложным

Британский супертяжеловес уверен в себе перед реваншем с экс-абсолютом дивизиона.

Спенсер Браун, менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о реванше с бывшим абсолютом дивизиона, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По его словам, британец не считает противостояние с украинцем тяжелым и для успеха в повторном бою ему нужно внести лишь небольшие изменения.

Читай также: Фьюри назвал боксера, с которым никогда не проведет бой

"Я не думаю, что этот бой казался ему тяжелым. После поединка у Фьюри было несколько синяков, но он буквально не думал, что это тяжелый бой. Ему необходимо сделать правильно несколько вещей, внести правки, возможно, что-то сделать иначе, но это был близкий бой. Поэтому нужны всего лишь мелкие коррективы.

Не знаю, как насчет других моментов, потому что я не тренер по боксу, но могу сказать вам, что Тайсон будет больше, лучше и быстрее. Возможно, он сожалеет о том, что дурачился в ринге. Я не знаю, о чем он жалеет, но Тайсон очень уверен в следующем поединке", - сказал Браун в комментарии Eze Talks Sports.

Отметим, также менеджер Фьюри сделал неожиданное заявление по поводу даты реванша с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!