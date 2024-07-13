Фьюри назвал боксера, с которым никогда не проведет бой
"Цыганский король" разделяет работу и дружбу.
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри сообщил, что не собирается выходить в ринг против Джозефа Паркера.
Британец является друзьями с именитым новозеландцем.
Читай также: В команде Усика сообщили сенсационный вариант продолжения карьеры после реванша с Фьюри
"Точно не планирую бой с Паркером. Лучше было бы отдать ему титул. Мы слишком близкие друзья для этого поединка.
Вокруг достаточно много супертяжей, так что не стоит устраивать такой бой", - приводит слова Фьюри talkSPORT.
Отметим, что Паркер является временным чемпионом по версии WBО.
Ранее был назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!