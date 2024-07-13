Фьюри назвал боксера, с которым никогда не проведет бой

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри сообщил, что не собирается выходить в ринг против Джозефа Паркера.

Британец является друзьями с именитым новозеландцем.

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"Точно не планирую бой с Паркером. Лучше было бы отдать ему титул. Мы слишком близкие друзья для этого поединка.

Вокруг достаточно много супертяжей, так что не стоит устраивать такой бой", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Отметим, что Паркер является временным чемпионом по версии WBО.

Ранее был назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.

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