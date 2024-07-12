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Назван потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри

Победитель второго поединка не будет иметь обязательного претендента от WBC.
Сегодня, 20:51
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Глава WBC Маурисио Сулейман высказался о судьбе противостояния между чемпионом WBA/WBO/WBC в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Функционер сообщил, что у победителя реванша не будет обязательного претендента, но есть уже вероятный соперник.

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"WBC санкционировал первый бой Усика с Фьюри вместе с реваншем. Реванш пройдет в декабре, а после этого у WBC не будет обязательного претендента в любом виде.

WBC назначил бой Агита Кабайела и Фрэнка Санчеса претендентским, как просили их промоутеры. Кабайел победил Санчеса, который в течение многих лет находился на топовых позициях и выглядел отлично. Так что Агит уже дважды победил в Саудовской Аравии нокаутом, в обоих случаях бойцов из топ-5. Он заслуживает привилегированное положение, но, как я уже говорил, сейчас WBC санкционировал только реванш Фьюри и Усика. Все, что будет дальше, должен решить совет управляющих", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее в команде Александра дерзко наехали на Фьюри.

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