В команде Усика сообщили сенсационный вариант продолжения карьеры после реванша с Фьюри

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBO, IBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), поделился планами боксера на будущее после второго поединка с Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, украинец может перебраться в ММА или другой вид спорта.

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"Усик доказал всем – он лучший боксер поколения. Возможно, после победы над Фьюри в реванше он опустится в крузервейт, а возможно, и другие варианты – Александр может провести бой по правилам ММА или кулачного спорта.

Можете себе представить бой Усика с Джоном Джонсом, чтобы доказать, кто из них самый большой плохиш в мире? А возможно, это будет третий бой с Джошуа по правилам ММА. Может, это будет вообще бой с Джейком Полом, но чтобы поединок получился справедливым, Александру надо драться лишь одной рукой", - отметил Лапин Boxing News 24/7.

Ранее дядя Фьюри назвал причину поражения Тайсона в бою с Усиком.

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