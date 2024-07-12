Дядя Фьюри назвал причину поражения Тайсона в бою с Усиком

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке британца с Александром Усиком.

По словам специалиста, команда "Цыганского короля" виновата в его поражении.

Читай также: "Спорный вопрос": Али Башир оценил скандальный удар в бою Усик - Дюбуа

"Тайсон может победить в реванше. Вы видели, как большой парень с ростом 204-207 сантиметров хотел драться в игровой манере с элитным бегунком и элитным боксером. Так что я думаю, что на этот бой у их команды была совершенно неправильная стратегия.

Я сторонник того, что давать указания должен один человек. Кто тренер? Если это отец Тайсона, то пусть он говорит. Если тренер, то пусть говорит он. Если говорят сразу 3-4 человека, то как ты будешь это слушать?", - приводит слова Питера Фьюри Seconds Out.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Ранее промоутер Тайсона дерзко ответил критикам после поражения от Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!