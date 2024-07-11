"Спорный вопрос": Али Башир оценил скандальный удар в бою Усик - Дюбуа

Бывший тренер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) поделился мнением по поводу поединка украинца с Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 KO).

Пр словам специалиста, британец нанес спорный удар по украинцу в пятом раунде, ведь даже сейчас он не может дать точного ответа.

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"Не я принял этот удар от Даниэля Дюбуа в бою с Усиком. Александр сказал, что удар приземлился ниже. Вышестоящие инстанции постановили, что это был удар ниже пояса. Поэтому нам необходимо смириться с идеей, что удар был ниже.

Если оглянуться назад, то это все еще спорный вопрос, что удар был ниже пояса. Но, опять же, не я пропустил его, поэтому не знаю", – сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Отметим, что Джеймс Али Башир входил в тренерский штаб британца в том поединке. Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом.

Ранее Али Башир предсказал победителя реванша с Фьюри.

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