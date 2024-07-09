Бывший тренер Усика предсказал победителя реванша с Фьюри

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о втором поединке украинца с Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, Александр является фаворитом реванша с британцем.

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"Я не думаю, что Фьюри сделает что-то такое, что принизит то, кем он является. Он хороший, устрашающий боец. И Фьюри летален, если ты позволишь ему быть таким. Я знаю, что Александр не встретится с тем же Тайсоном в реванше, но и Фьюри не будет драться с тем же Усиком. Они исправят свои ошибки, так что это будет другой бой.

Я склоняюсь в сторону Усика, ведь он абсолютный профессионал. Тайсон делает паузы, чтобы выпустить пар. Усик не берет паузы, чтобы выпустить пар. Он берет их, чтобы стать лучше", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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