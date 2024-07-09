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Звезда украинского бокса может выступить в андеркарде боя Дюбуа - Джошуа

Сиренко получит шанс заявить о себе на весь мир.
Сегодня, 10:55
Владислав Сиренко / b-1boxing.com
Владислав Сиренко / b-1boxing.com

Джеймс Али Башир, тренер супертяжеловеса Владислава Сиренко, высказался о будущем украинца.

По словам специалиста, Сиренко готовится к тому, чтобы провести поединок в андеркарде боя чемпиона мира по версии IBF в хэвивейте Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.

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"Владислав тренируется и готовится к бою. Мы ожидаем, что отбоксируем в андеркарде боя Дюбуа - Джошуа. Это то, чего мы ожидаем. Мы не знаем своего соперника, но менеджеры сказали нам готовиться. Вероятно, мы выступим в этом карде.

Сиренко готов к этой возможности. Он жаждет возможности показать себя и продемонстрировать свое законное место", - сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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