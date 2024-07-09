Промоутер Дюбуа назвал главную уязвимость Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу Энтони Джошуа.

По словам промоутера, Энтони становится уязвимым после того, как пропускает сильные удары.

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"Дюбуа нанесет своей удар, как только появится возможность. Это может произойти в любой момент боя. Даниэль опасен на протяжении всего поединка.

Хргович был больше за Джошуа, но Энтони более сильный панчер. Джошуа умеет сбивать людей с ног и наносить сильные удары, но он сам уязвим к сильному удару. У Даниэля быстрые руки и он может бить. Я хочу, чтобы Джошуа пошел вперед и начал бросать свои удары.

Я не хочу видеть версию Джошуа второго боя с Энди Руисом или, чтобы он делал то, что в бою с Усиком. Я надеюсь, он выйдет, и будет драться. Это будет выгодно для Даниэля", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее одним словом охарактеризовал Дюбуа.

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