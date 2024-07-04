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Джошуа одним словом охарактеризовал Дюбуа

Британец оценил карьеру своего соотечественника.
Сегодня, 14:50
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа высказался по поводу поединка против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа.

По словам Эй Джея, его соотечественник серьезный соперник.

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"Дюбуа - боец. Он выходит и дерется. Вот что он делает. Люди все время рисуют кистями бойцов в нашей индустрии. Но я думаю, что Дюбуа, в конце концов - боец. Вот что он делает.

У парня было несколько тяжелых ночей. Он провел около двадцати хороших поединкаов и два плохих, а люди тут же начали навешивать на него ярлыки. Я смотрю на все это сквозь пальцы. Я просто знаю, что он боец. Дюбуа придет драться", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Беллью сделал сенсационный прогноз на бой Джошуа - Дюбуа.

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