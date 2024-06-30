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Беллью сделал сенсационный прогноз на бой Джошуа - Дюбуа

Эксперт назвал количество раундов в поединке.
Сегодня, 00:45
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион Тони Беллью поделился мнением о предстоящем бое между экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам эксперта, поединок продлится три раунда.

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"Будьте осторожны со своими желаниями. Я говорю: 3 раунда. 3 раунда", - написал Беллью.

Ранее Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Дюбуа.

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