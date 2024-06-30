Беллью сделал сенсационный прогноз на бой Джошуа - Дюбуа
Эксперт назвал количество раундов в поединке.
Бывший чемпион Тони Беллью поделился мнением о предстоящем бое между экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
По словам эксперта, поединок продлится три раунда.
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"Будьте осторожны со своими желаниями. Я говорю: 3 раунда. 3 раунда", - написал Беллью.
Careful what you wish for….. 3 rounds I’m saying! 3 rounds… 👊🔥👊 pic.twitter.com/MzLoLbMJfb— Tony Bellew (@TonyBellew) June 28, 2024
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