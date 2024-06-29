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Фьюри сделал неожиданный прогноз на бой Джошуа – Дюбуа

"Цыганский король" предсказывает сенсацию.
Сегодня, 21:30
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри верит, что Даниэль Дюбуа победит Энтони Джошуа.

Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен передал слова британского спортсмена.

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"Я разговаривал с Тайсоном сегодня утром... Он сказал то же, что и я, относительно шансов Дэниеля. Он думает, что Дюбуа победит Джошуа, и будет ждать бой за титул абсолютного чемпиона в следующем году", - приводит слова промоутера Seconds Out.

Бой Джошуа - Дюбуа пройдет 21 сентября, на кону будет стоять титул IBF, который недавно освободил Александр Усик.

Ранее промоутер Фьюри озвучил неожиданную причину отказа Усика от пояса IBF.

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