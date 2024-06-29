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Промоутер Фьюри озвучил неожиданную причину отказа Усика от титула IBF

Представитель битого британца считает, что у украинца есть корыстный мотив.
Сегодня, 13:58
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал отказ уже экс-абсолюта дивизиона Александра Усика от титула IBF.

Представитель британского боксера считает, что это было сделано ради денег.

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"Отказ Усика от титула IBF? Он это сделал ради денег. Если бы он хотел сохранить статус абсолютного чемпиона, то не сделал бы этого, это бизнес.

В любом случае, все идет к очередному объединению поясов, ведь победитель реванша Усик - Фьюри подерется с триумфатором поединка Джошуа - Дюбуа, а Даниэль выиграет этот бой", - приводит слова Уоррена Boxing News 24/7.

Ранее IBF объяснила, почему титул Усика перешел к Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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