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Менеджер Усика озвучил настоящую причину отказа от титула IBF

Представитель украинца отрицает, что у абсолютного чемпиона не было другого выхода.
Сегодня, 11:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Эгис Климас, менеджер уже бывшего бесспорного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика, высказался об отказе его клиентом от пояса Международной боксерской федерации (IBF).

Представитель украинца опроверг заявления журналиста Дэна Рафаэля о том, что у его подопечного не было другого выхода из-за условий контракта с Тайсоном Фьюри, и заявил, что боксер освободил титул добровольно.

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"Это неправда. У нас не было такого пункта в контракте. Усик сделал это, потому что захотел", - написал Климас в сети X.

Напомним, ранее был официально анонсирован титульный бой за пояс IBF между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Александр Усик Эгис Климас

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