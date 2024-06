Менеджер Усика озвучил настоящую причину отказа от титула IBF

Эгис Климас, менеджер уже бывшего бесспорного чемпиона супертяжелого дивизиона Александра Усика, высказался об отказе его клиентом от пояса Международной боксерской федерации (IBF).

Представитель украинца опроверг заявления журналиста Дэна Рафаэля о том, что у его подопечного не было другого выхода из-за условий контракта с Тайсоном Фьюри, и заявил, что боксер освободил титул добровольно.

"Это неправда. У нас не было такого пункта в контракте. Усик сделал это, потому что захотел", - написал Климас в сети X.

