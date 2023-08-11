Артем Довбик: статистика-2023/2024
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Жироны.
Нападающий сборной Украины на старте сезон принял решение покинуть Днепр-1 и перебраться в Жирону из Испании.
В составе украинской команды футболист провел два матча в квалификации Лиги чемпионов, но не помог клубу пройти дальше. После вылета из отбора главного европейского клубного турнира Артем перешел в испанскую Жирону.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Артем Довбик в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2023/2024
За Жирону
- Матчей: 0 (0 в основе)
- Голы: 0
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
За Днепр-1
Квалификация Лиги чемпионов
- Матчей: 2 (2 в основе)
- Голы: 1
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
За сборную Украины:
- Матчей: 0
- Голов: 0
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
Ранее сообщалось, что Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны .