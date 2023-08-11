Артем Довбик: статистика-2023/2024

Нападающий сборной Украины на старте сезон принял решение покинуть Днепр-1 и перебраться в Жирону из Испании.

В составе украинской команды футболист провел два матча в квалификации Лиги чемпионов, но не помог клубу пройти дальше. После вылета из отбора главного европейского клубного турнира Артем перешел в испанскую Жирону.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Артем Довбик в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2023/2024

За Жирону

Матчей : 0 (0 в основе)

: 0 (0 в основе) Голы : 0

: 0 Ассистов : 0

: 0 Желтые карточки: 0

За Днепр-1

Квалификация Лиги чемпионов

Матчей : 2 (2 в основе)

: 2 (2 в основе) Голы : 1

: 1 Ассистов : 0

: 0 Желтые карточки: 0

За сборную Украины:

Матчей : 0

: 0 Голов : 0

: 0 Ассистов : 0

: 0 Желтые карточки: 0

Ранее сообщалось, что Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны .