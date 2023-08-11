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Артем Довбик: статистика-2023/2024

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Жироны.
Сегодня, 14:40
Артем Довбик
Артем Довбик

Нападающий сборной Украины на старте сезон принял решение покинуть Днепр-1 и перебраться в Жирону из Испании.

В составе украинской команды футболист провел два матча в квалификации Лиги чемпионов, но не помог клубу пройти дальше. После вылета из отбора главного европейского клубного турнира Артем перешел в испанскую Жирону.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Артем Довбик в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2023/2024

За Жирону 

  • Матчей: 0 (0 в основе)
  • Голы: 0
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0 

За Днепр-1

Квалификация Лиги чемпионов

  • Матчей: 2 (2 в основе)
  • Голы: 1
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0 

За сборную Украины:

  • Матчей: 0
  • Голов: 0
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

Ранее сообщалось, что Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны .


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