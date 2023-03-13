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Михаил Мудрик: статистика-2022/2023

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Челси.
Сегодня, 12:15
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик в рамках сезона-2022/23 перебрался в английский клуб из донецкого Шахтера.

Обошелся футболист "пенсионерам" в довольно серьезную сумму.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Михаил Мудрик в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Челси

В чемпионате:

  • Матчей: 6 (3 в основе)
  • Голов: 0
  • Ассистов: 1
  • Желтые карточки: 0

В лиге чемпионов:

  • Матчей: 1 (1 в основе)
  • Голов: 0
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

За Шахтер

В чемпионате:

  • Матчей: 12 (11 в основе)
  • Голов: 7 (2 с пенальти)
  • Ассистов: 6
  • Желтые карточки: 3
  • Удалений: 1 

В Лиге чемпионов: 

  • Матчей: 6 (6 в основе)
  • Голов: 3
  • Ассистов: 2
  • Желтые карточки: 2

За сборную Украины

В Лиге наций УЕФА:

  • Матчей: 6 (4 в основе)
  • Голов: 0
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 1

Первое результативное действие Михаила Мудрика в составе Челси случилось в матче чемпионата Англии против Лестера, когда он головой сделал ассист на Матео Ковачича.


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