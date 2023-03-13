Михаил Мудрик: статистика-2022/2023

Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик в рамках сезона-2022/23 перебрался в английский клуб из донецкого Шахтера.

Обошелся футболист "пенсионерам" в довольно серьезную сумму.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Михаил Мудрик в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Челси

В чемпионате:

Матчей : 6 (3 в основе)

: 6 (3 в основе) Голов : 0

: 0 Ассистов : 1

: 1 Желтые карточки: 0

В лиге чемпионов:

Матчей : 1 (1 в основе)

: 1 (1 в основе) Голов : 0

: 0 Ассистов : 0

: 0 Желтые карточки: 0

За Шахтер

В чемпионате:

Матчей : 12 (11 в основе)

: 12 (11 в основе) Голов : 7 (2 с пенальти)

: 7 (2 с пенальти) Ассистов : 6

: 6 Желтые карточки : 3

: 3 Удалений: 1

В Лиге чемпионов:

Матчей : 6 (6 в основе)

: 6 (6 в основе) Голов : 3

: 3 Ассистов : 2

: 2 Желтые карточки: 2

За сборную Украины

В Лиге наций УЕФА:

Матчей : 6 (4 в основе)

: 6 (4 в основе) Голов : 0

: 0 Ассистов : 0

: 0 Желтые карточки: 1

Первое результативное действие Михаила Мудрика в составе Челси случилось в матче чемпионата Англии против Лестера, когда он головой сделал ассист на Матео Ковачича.