Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Челси.
Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик в рамках сезона-2022/23 перебрался в английский клуб из донецкого Шахтера.
Обошелся футболист "пенсионерам" в довольно серьезную сумму.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Михаил Мудрик в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Челси
В чемпионате:
- Матчей: 6 (3 в основе)
- Голов: 0
- Ассистов: 1
- Желтые карточки: 0
В лиге чемпионов:
- Матчей: 1 (1 в основе)
- Голов: 0
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
За Шахтер
В чемпионате:
- Матчей: 12 (11 в основе)
- Голов: 7 (2 с пенальти)
- Ассистов: 6
- Желтые карточки: 3
- Удалений: 1
В Лиге чемпионов:
- Матчей: 6 (6 в основе)
- Голов: 3
- Ассистов: 2
- Желтые карточки: 2
За сборную Украины
В Лиге наций УЕФА:
- Матчей: 6 (4 в основе)
- Голов: 0
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 1
Первое результативное действие Михаила Мудрика в составе Челси случилось в матче чемпионата Англии против Лестера, когда он головой сделал ассист на Матео Ковачича.