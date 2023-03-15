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Виктор Цыганков: статистика-2022/2023

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Жироны.
Сегодня, 13:46
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Пускай Виктор Цыганков и не стал таким звездным трансфером, как Михаил Мудрик, однако экс-вингер Динамо гораздо быстрее адаптировался в новом клубе.

Украинец провел хорошие полсезона в киеевском клубе, а теперь набирает результативные баллы в испанской Жироне, удивляя тамошних болельщиков высоким уровнем игры.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Виктор Цыганков в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Динамо Киев

В чемпионате:

  • Матчей: 13 (13 в основе)
  • Голов: 5 (2 с пенальти)
  • Ассистов: 5
  • Желтые карточки: 1

В Лиге Чемпионов:

  • Матчей: 4 (4 в основе)
  • Голов: 1  (0 с пенальти)
  • Ассистов: 1
  • Желтые карточки: 1

В Лиге Европы:

  • Матчей: 6 (6 в основе)
  • Голов: 2 (0 с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

За Жирону

В чемпионате:

  • Матчей: 6 (4 в основе)
  • Голов: 1 (0 с пенальти)
  • Ассистов: 3
  • Желтые карточки: 0

За сборную Украины:

  • Матчей: 5 (2 в основе)
  • Голов: 1 (0 с пенальти)
  • Ассистов: 0
  • Желтые карточки: 0

Напомним, что Виктор Цыганков уже даже успел получить звание лучшего игрока матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: статистика Виктор Цыганков

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