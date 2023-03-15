Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Жироны.
Пускай Виктор Цыганков и не стал таким звездным трансфером, как Михаил Мудрик, однако экс-вингер Динамо гораздо быстрее адаптировался в новом клубе.
Украинец провел хорошие полсезона в киеевском клубе, а теперь набирает результативные баллы в испанской Жироне, удивляя тамошних болельщиков высоким уровнем игры.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Виктор Цыганков в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Динамо Киев
В чемпионате:
- Матчей: 13 (13 в основе)
- Голов: 5 (2 с пенальти)
- Ассистов: 5
- Желтые карточки: 1
В Лиге Чемпионов:
- Матчей: 4 (4 в основе)
- Голов: 1 (0 с пенальти)
- Ассистов: 1
- Желтые карточки: 1
В Лиге Европы:
- Матчей: 6 (6 в основе)
- Голов: 2 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
За Жирону
В чемпионате:
- Матчей: 6 (4 в основе)
- Голов: 1 (0 с пенальти)
- Ассистов: 3
- Желтые карточки: 0
За сборную Украины:
- Матчей: 5 (2 в основе)
- Голов: 1 (0 с пенальти)
- Ассистов: 0
- Желтые карточки: 0
Напомним, что Виктор Цыганков уже даже успел получить звание лучшего игрока матча.