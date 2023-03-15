Виктор Цыганков: статистика-2022/2023

Пускай Виктор Цыганков и не стал таким звездным трансфером, как Михаил Мудрик, однако экс-вингер Динамо гораздо быстрее адаптировался в новом клубе.

Украинец провел хорошие полсезона в киеевском клубе, а теперь набирает результативные баллы в испанской Жироне, удивляя тамошних болельщиков высоким уровнем игры.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Виктор Цыганков в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Динамо Киев

В чемпионате:

Матчей: 13 (13 в основе)

13 (13 в основе) Голов: 5 (2 с пенальти)

5 (2 с пенальти) Ассистов: 5

5 Желтые карточки: 1

В Лиге Чемпионов:

Матчей: 4 (4 в основе)

4 (4 в основе) Голов: 1 (0 с пенальти)

1 (0 с пенальти) Ассистов: 1

1 Желтые карточки: 1

В Лиге Европы:

Матчей: 6 (6 в основе)

6 (6 в основе) Голов: 2 (0 с пенальти)

2 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

За Жирону

В чемпионате:

Матчей: 6 (4 в основе)

6 (4 в основе) Голов: 1 (0 с пенальти)

1 (0 с пенальти) Ассистов: 3

3 Желтые карточки: 0

За сборную Украины:

Матчей: 5 (2 в основе)

5 (2 в основе) Голов: 1 (0 с пенальти)

1 (0 с пенальти) Ассистов: 0

0 Желтые карточки: 0

Напомним, что Виктор Цыганков уже даже успел получить звание лучшего игрока матча.