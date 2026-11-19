Глава УАФ ожидает, что вингер предоставит доказательства своих слов или публично извинится перед сотрудниками национальной команды.

"Если у Михаила есть доказательства в подтверждение своих слов, пусть их предоставит. Если таких доказательств нет, я ожидаю, что он публично отзовет свои обвинения и извинится перед людьми, чью честность и профессионализм поставил под сомнение", — заявил Шевченко.

Он также рассказал, что после отстранения Мудрика представители футболиста якобы неоднократно обращались в УАФ с предложением найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе. Ассоциация отказалась от такого предложения.

По словам Шевченко, после перехода Мудрика в Челси английский клуб попросил не давать футболисту никаких медикаментов во время сборов национальной команды. Эта просьба была выполнена, а главный тренер Сергей Ребров разрешил привлечь к работе с вингером двух его личных специалистов.

Президент УАФ подчеркнул, что ассоциация предоставила представителям футболиста необходимую информацию и поддерживала связь с людьми, которые занимались его делом.

Конфликт разгорелся после интервью Мудрика журналисту Дмитрию Гордону, в котором футболист рассказал об обстоятельствах своего допингового дела. Он заявил, что мельдоний мог попасть в его организм только в Украине, куда в тот период он приезжал преимущественно ради матчей национальной сборной.

Мудрик также раскритиковал организацию медицинского сопровождения в команде. По его словам, нутрициолог сборной регулярно приносил футболистам стаканчики с таблетками, которые они должны были принимать. Он предположил, что при таких обстоятельствах существовали разные варианты попадания запрещенного вещества в его организм.

Кроме того, вингер выразил недовольство реакцией УАФ на его допинговое дело и общением с Шевченко в тот период.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что в допинг-пробе Мудрика обнаружили мельдоний. Футболиста отстранили от соревнований, а позднее Английская футбольная ассоциация предъявила ему обвинение в нарушении антидопинговых правил. В 2026 году дело урегулировали соглашением с FA и WADA, а срок отстранения засчитали как уже отбытый.

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