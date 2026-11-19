Банк вышел из сделки на заключительном этапе.

Владельцы Манчестер Сити City Football Group получили отказ в кредитовании, пишет Goal.

Это произошло на фоне обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ.

К тому моменту City Football Group почти договорилась с Apollo Global Management о кредите на 2 млрд долларов.

Однако после того, как клуб Манчестер Сити признали виновным в нарушении финансовых правил, AGM решил отказать в кредитовании.

Утверждается, что City Football Group планировал использовать средства для рефинансирования текущеих кредитов и поднятия ликвидности.

Ранее также сообщалось, что IFAB не примет "офсайд Венгера".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!