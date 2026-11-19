НБА: 15 очков Михайлюка помогли Юте обыграть Лейкерс
В ночь на четверг, 19 ноября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА сезона-2026/27, в рамках которого были сыграны 12 матчей.
Результаты матчей НБА за 18 ноября
Кливленд – Мемфис 121:124 (37:30, 35:41, 27:29, 22:24)
Кливленд: Митчелл (34), Аллен (19 + 9 подборов), Хезоня (16 + 7 подборов), Харден (14 + 9 передач), Проктор (8) – старт; Томас (14), Меррилл (7), Брайант (5), Портер (2), Омьер (2 + 7 подборов).
Мемфис: Спенсер (26 + 7 передач), Кауард (20), Бузер (18 + 8 подборов), Иди (11), Уэллс (5) – старт; Хендрикс (18), Грант (8), Мюррэй (5), Проспер (5), Мэйшэк (3), Пост (3), Смолл (2).
Индиана – Хьюстон 104:119 (28:39, 18:23, 30:31, 28:26)
Индиана: Сиакам (24), Убре (17), Джексон (15), Зубац (4), Несмит (2) – старт; Макконнелл (14), Смит (8), Топпин (6), Слоусон (5), Хафф (5), Нэнс (3), Уокер (1), Браун (0).
Хьюстон: Дюрэнт (21), Смит (17), Ванвлит (15 + 6 передач), Томпсон (15 + 9 подборов), Шенгюн (7 + 7 подборов) – старт; Шеппард (20), Исон (11), Смарт (4), Тшибве (4), Адамс (4), Богданович (1), Кроуфорд (0), Торнтон (0), Тэйт (0).
Майами – Милуоки 137:130 (34:23, 40:25, 38:38, 25:44)
Майами: Я. Адетокумбо (27 + 14 подборов + 9 передач), Адебайо (26), Митчелл (24 + 6 передач), Томпсон (13), Ларссон (4) – старт; Конуэлл (13), Уиггинс (11), Портис (9), Фонтеккьо (6), Йович (4), Ричардс (0), Дональдсон (0).
Милуоки: Кузма (26), Беррис (20 + 7 подборов), Хирро (8), Симс (4), Тернер (4) – старт; Якучионис (20), Уэйр (11), Грин (11), Хакес (10), Леверт (8), Эмент (7), Трент (1).
Орландо – Филадельфия 116:121 (40:27, 29:37, 28:28, 19:29)
Орландо: Ф. Вагнер (27 + 8 подборов + 11 передач), Саггс (18 + 8 подборов + 5 потерь), Бэйн (15), Блэк (15 + 6 передач), Картер (15 + 8 подборов) – старт; да Силва (12), Битадзе (8), Картер (6), Кэйн (0).
Филадельфия: Эмбиид (26 + 7 передач), Эджкомб (24 + 8 подборов + 6 передач), Джеймс (22 + 6 передач), Саймонс (18), Колдуэлл-Поуп (8 + 8 подборов) – старт; Файлон (10), Уокер (6), Лав (3), Эдвардс (2), Фалл (2).
Бруклин – Чикаго 107:137 (21:37, 30:39, 26:35, 30:26)
Бруклин: Дёмин (22), Рэндл (17), Траоре (13), Шарп (6), Портер (5) – старт; Браун (15 + 5 потерь), М. Вагнер (11), Клауни (7), Вольф (6), Эллис (3), Джонсон (2), Майнотт (0), Мэнн (0).
Чикаго: Бузелис (25), Гидди (18 + 14 подборов + 9 передач), Пауэлл (17), Смит (14), Окоро (12) – старт; Клэкстон (14), Хилд (11), Джонс (10 + 6 передач), Эссанг (5), Миллер (4), Коллинз (3), Суэйн (2), Уильямс (2).
Торонто – Вашингтон 99:103 (23:29, 24:20, 32:29, 20:25)
Торонто: Куикли (24), Бэттл (19), Уолтер (18 + 7 подборов + 6 передач), Пелтль (8 + 9 подборов), Мюррэй-Бойлс (1) – старт; Шэд (15 + 6 передач), Грэйвс (9), Джексон-Дэвис (3 + 7 подборов), Мартин (2), Андерсон (0), Смит (0).
Вашингтон: Дэвис (25 + 14 подборов), Дибанца (23 + 12 подборов), Джордж (20), Сарр (13), Янг (11 + 8 передач) – старт; Миддлтон (8), Кулибали (3 + 8 подборов), Эйтон (0), Джонсон (0), Райли (0).
Новый Орлеан – Детройт 109:122 (31:31, 29:36, 26:25, 23:30)
Новый Орлеан: Уильямсон (24 + 7 подборов), Фирс (16), Бей (10 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (9), Мисси (4) – старт; Пул (22), Куин (9), Джордан (8), Пьер (7), Маткович (0).
Детройт: Коллинз (20 + 7 подборов), Грин (18 + 7 подборов), Дженкинс (17 + 9 передач), Хертер (11 + 7 передач), Томпсон (10 + 7 подборов) – старт; Рид (17 + 7 подборов), Джо (11), Ланир (9), Харклесс (6), Смит (3), Джонс (0).
Оклахома-Сити – Атланта 112:117 (29:31, 22:33, 32:19, 29:34)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34), Маккейн (18), Митчелл (13 + 6 передач), Мара (10 + 8 передач), Хартенштайн (6 + 17 подборов + 6 передач) – старт; К. Уильямс (10), Клиффорд (7), Стирц (6), Карузо (5), Джейлин Уильямс (3), Топич (0).
Атланта: Оконгву (28 + 9 подборов + 5 потерь), Александер-Уокер (19 + 7 передач), Джонсон (16 + 12 подборов + 11 передач), Уиггинс (14), Дэниэлс (10 + 10 подборов) – старт; Дорт (16), Кисперт (8), Эджиофор (3), Деннис (3), Финни-Смит (0).
Даллас – Голден Стэйт 116:94 (35:25, 27:24, 30:23, 24:22)
Даллас: Флэгг (33 + 9 передач + 5 потерь), Вашингтон (21), Ирвинг (17), Калеб Мартин (8), Гэффорд (6) – старт; Маршалл (12), Клэйтон (8 + 7 передач), Кристи (5), Рисаше (3), Джонсон (3), Сассер (0), Сиссе (0), Альдама (0).
Голден Стэйт: Лендеборг (13), Подземски (10), Бэсси (10 + 8 подборов), Крайер (9), Др. Грин (3) – старт; Ричард (20), Ньянг (11), Пэйтон II (8 + 8 подборов), Сантос (6 + 6 передач), Ике (2), Леонс (2), Мелтон (0).
Денвер – Бостон 105:101 (24:30, 25:31, 31:19, 25:21)
Денвер: Йокич (24 + 8 подборов + 9 передач), Дж. Мюррэй (21 + 7 подборов), К. Браун (15), Гордон (13 + 8 подборов), К. Джонсон (8) – старт; Дерозан (18), Бэгли (4), Джонс (2), Джонс (0), Брэзил (0).
Бостон: Тейтум (24 + 8 подборов + 6 потерь), Кета (17 + 10 подборов), Уайт (12 + 8 передач), Джордж (10), Уолш (0) – старт; Притчард (15), Хаузер (9), Сенак (6), Робинсон (6), Гонсалес (2), Шайерман (0), Гарза (0).
Лейкерс – Юта 97:109 (34:29, 20:27, 22:22, 21:31)
Лейкерс: Дончич (29 + 7 передач + 9 потерь), Граймс (20 + 7 подборов), Кесслер (10 + 11 подборов), З. Уильямс (7), Тайбулл (2) – старт; Секстон (12), Мамукелашвили (6), Карр (5), Ларэвиа (4), Купер (2), Тьеро (0), Джеймс-младший (0), Вандербилт (0), Харди (0).
Юта: Джордж (30 + 10 передач), Бэйли (19 + 8 подборов), Питерсон (11), Грин (11), Бамба (6 + 16 подборов) – старт; Михайлюк (15), Сенсабо (8 + 5 потерь), Хэйс (6 + 7 подборов), Окоги (3), Коллиер (0), Филиповски (0).
Сакраменто – Финикс 107:128 (31:36, 29:29, 24:34, 23:29)
Сакраменто: Эйкафф (36 + 6 передач), Лавин (18), Мюррэй (12 + 7 подборов), Сабонис (8 + 13 подборов + 8 передач), Хантер (7) – старт; Монк (8), Кардуэлл (6), Шарп (6), Плауден (3), Блэк (3), Карабан (0), Пламли (0), Ачиува (0).
Финикс: Букер (29 + 6 передач), Брукс (29), Грин (18 + 7 подборов + 7 передач), Бриджес (13), Игодаро (7) – старт; Малуач (10), Гиллеспи (9), Данн (6), Кеннард (3), Гудвин (2), Пит (2), Буей (0), Флеминг (0).
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