Силы безопасности Гаити и Сальвадора вернули под контроль национальный стадион Сильвио Каттора в Порт-о-Пренсе, который с февраля 2024 года находился под контролем вооруженных группировок.

Во время операции на территории арены обнаружили человеческие черепа, сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле.

По его словам, совместная операция проводилась в соответствии с двусторонним соглашением между Гаити и Сальвадором. В ней участвовали Национальная полиция Гаити, вооруженные силы страны, правительственная оперативная группа и спецподразделение Сальвадора.

Президент Сальвадора также сообщил, что на территории стадиона планируют создать оперативную базу. Она станет плацдармом для дальнейших действий против вооруженных группировок, контролирующих часть столицы Гаити.

Стадион Сильвио Каттора является главной футбольной ареной Гаити. Ранее национальная сборная проводила здесь домашние матчи. Из-за захвата стадиона вооруженными группировками и общей ситуации с безопасностью команда была вынуждена играть отборочные матчи чемпионата мира 2026 года на нейтральных полях.

Несмотря на эти обстоятельства, Гаити удалось квалифицироваться на мундиаль. Сборная вернулась на чемпионат мира впервые с 1974 года — это лишь второе участие команды в истории турнира.

Напомним, в Эквадоре футболист получил восьмилетнюю дисквалификацию.

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