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"Жадное пузо, не бойся": Усик оставил своеобразное послание Фьюри

Украинский чемпион сделал предупреждение британскому сопернику перед реваншем.
Сегодня, 19:48
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images
Фьюри и Усик проведут реванш / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик обратился к бывшему чемпиону дивизиона Тайсону Фьюри, с которым вскоре проведет реванш.

Украинский боксер, разорвав тонкую материю, оставил послание своему британскому оппоненту, которое завершил воздушным поцелуем.

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Соответствующее видео украинец опубликовал на своей странице в Instagram.

"Эй, мое жадное пузо, не бойся. Я не оставлю тебя одного. Никогда", - сказал Усик.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит фильм о бое Усика и Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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