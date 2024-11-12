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Netflix выпустит фильм о бое Усика и Фьюри

Пока неизвестно, удастся ли пересмотреть его в Украине, и если удастся, то когда.
Сегодня, 17:21
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Известный стриминговый сервис Netflix продолжает распространять свое влияние в мире спорта.

На платформе выйдет документальный фильм о первом бое Александра Усика и Тайсона Фьюри. Об этом стало известно из инстаграма украинца.

"Приготовьтесь увидеть тяжелый труд, самопожертвование и путь к истории. Undisputed (прим. - Абсолютный) выходит на Netflix 10 декабря в Великобритании, Ирландии, странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Присоединяйтесь к моему путешествию, к битвам за пределами ринга и борьбе за то, чтобы Украина гордилась мной",  - сказал Усик.

Когда фильм станет доступен для просмотра на территории Украины и произойдет ли это вообще неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix выпустит мини-сериал о саудовской лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Netflix

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