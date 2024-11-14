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Фьюри начал тренировочный лагерь к реваншу с Усиком

Британец находится на островном государстве в Средиземном море.
Сегодня, 14:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри проведет второй бой с Александром Усиком.

Британец опубликовал пост в Instagram. Он сообщил, что начинает тренировочный лагерь на Мальте.

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"Цыганский король возвращается. Тренировочный лагерь на Мальте. Поехали", – написал Тайсон.

В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.

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