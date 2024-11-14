Фьюри начал тренировочный лагерь к реваншу с Усиком
Британец находится на островном государстве в Средиземном море.
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри проведет второй бой с Александром Усиком.
Британец опубликовал пост в Instagram. Он сообщил, что начинает тренировочный лагерь на Мальте.
Читай также: Фроч сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
"Цыганский король возвращается. Тренировочный лагерь на Мальте. Поехали", – написал Тайсон.
В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!