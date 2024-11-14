Фроч сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Эксперт верит, что может быть досрочная победа.

Бывший чемпион второго среднего веса Карл Фроч поделился прогнозом на реванш между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, украинец победит и может сделать это досрочно.

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"Я бы предсказал победу Усика, возможно, по очкам. Также я не могу исключить позднюю остановку. Просто если Фьюри пойдет вперед, как обещает, то может выдохнуться к концу боя.

Для британского бокса было бы здорово, чтобы победил Фьюри. В таком случае, мы сможем увидеть третий бой. Все же перед Тайсоном стоит невероятно сложная задача", - приводит слова Фроча DAZN.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.

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