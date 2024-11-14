Чухаджян назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бывший претендент на пояс IBF Карен Чухаджян поделился мнением по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам украинца, он не сомневается, что его соотечественник победит британца.
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"Кто победит во втором бою Усик – Фьюри? Победит Усик, только Усик", - приводит слова Карена ESNEWS.
Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.
Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.
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