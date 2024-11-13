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Майк Тайсон изъявил желание провести бой с Усиком

Легенда бокса нацелился на исторический поединок.
Сегодня, 21:20
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон (50−6, 44 KO) поделился мнением о реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Американец признался, что хотел бы провести поединок против победителя второго боя.

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"Меня это интригует. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола. Если все пройдет так, как ожидаю, полноценный возврат на ринг не исключен", - сказал американец для Daily Mail.

Усик и Фьюри сойдутся в ринге 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Майк Тайсон проведет бой с Полом 15 ноября.

Ранее бывший соперник Ломаченко оценил реванш Усика и Фьюри.

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