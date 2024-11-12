"Он за это поплатился": бывший соперник Ломаченко оценил реванш Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира Ричард Комми поделился мнением относительно реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам опытного боксера, который проиграл Василию Ломаченко, британец исправит ситуацию во втором бою.

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"Результат первого боя меня удивил, я думал, что Тайсон победит. Но без вопросов, Усик сделал все необходимое для победы. В первом поединке Фьюри недооценил Усика и он за это поплатился.

В реванше Тайсон будет совсем другим, он сделает все для победы. На этот раз никакой недооценки не будет", - приводит слова Ричарда AB BOXING NEWS.

Напомним, что реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее президент Top Rank назвал следующего соперника Фьюри в случае победы над Усиком.

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