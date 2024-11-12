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"Это будет его концом": Фроч предсказал судьбу Фьюри после реванша с Усиком

Для Тайсона будет интересен только один бой.
Сегодня, 08:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Известный эксперт Карл Фроч высказался о втором бое между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам британца, его соотечественник закончит карьеру, если вновь проиграет украинцу.

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"Он мог бы заняться кроссоверными боями. Возможно рестлингом, как делал раньше. Ему будет трудно полностью уйти из спорта. Мы уже видели, что произошло, когда он уходил на пенсию.

Если он проиграет этот поединок, то это будет концом профессиональной карьеры Тайсона, если только его не соблазнит бой против Энтони Джошуа в 2025 году", - приводит слова эксперта talkSPORT.

Напомним, Уайлдер провел два последних боя с переломом руки.

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