Уайлдер провел два последних боя с переломом руки
Американец проиграл Паркеру и Чжилею.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер раскрыл детали своего здоровья.
По слова американца, он боксировал с травмой в поединках с Джозефом Паркером и Чжаном Чжилеем.
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"Я сломал руку еще в ноябре. Я не знал. У меня было два разрыва в плече. Я чувствовал боль, но думал, что это старые травмы.
Но недавно мне сделали МРТ, и там все было хреново, я не знал, потому что у меня высокая переносимость боли", – сказал Уайлдер TMZ Sports.
Напомним, Деонтей в декабре проиграл Паркеру, в марте – Чжилею.
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